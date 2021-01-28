Пассажиропоток Air Baltic в Литве в 2020-ом году сократился на 63%

В Вильнюсском аэропорту авиакомпания увеличила долю своего рынка с 9 до 14%.

В начале января Air Baltic сообщила, что в прошлом году во всех трех Балтийских странах перевезла 1,34 млн пассажиров – на 73% меньше, чем в 2013-ом, а количество рейсов сократилось на 64% до 22,3 тыс.

Air Baltic летает более чем по 65 направлениям, в ее летном парке 25 самолетов Airbus A220-300.