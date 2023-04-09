Пасхальное воскресенье: список работающих магазинов

В Воскресенье не работают все магазины Norfa, в понедельник они будут работать с 9 ч.

В воскресенье не работают все магазины Maxima и Lidl, в понедельник они будут работать по обычному графику.

В воскресенье будут работать только три магазина Iki - все они автоматические, для их работы не требуется участие персонала. В понедельник магазины Iki будут работать по обычному графику.

В воскресенье не будут работать почти все магазины Rimi, а 33 работающих будут открыты с 10 до 18 часов. В понедельник все магазины этой сети будут работать в обычном режиме.

В Вильнюсе дежурят:

на ул. Жирмуну, 64,

на ул. Кедру, 4,

на ул. Ерузалес, 4,

на ул. Видуно, 4,

на ул. Зарасу, 5,

на ул. Архитекту, 19,

на ул. Шяурес, 37,

на ул. Диджёи, 28,

на ул. Атейтес, 81,

на ул. Ригос, 8,

на ул. Викингу, 3,

на ул. Павильнёню, 22;

В Каунасе:

на проспекте Саванорю, 346,

на проспекте Витауто, 24,

на ул. Балтиёс, 58,

на ул. Пранцузу, 81,

на проспекте Эуропос, 43,

на ул. Ромайню, 67,

на проспекте Юозапавичаус, 11,

на шоссе Ванджёгалос, 112;

В Клайпеде:

на проспекте Тайкос, 64,

на ул. Лепоёс, 27,

на ул. Нидос, 1,

на ул. Дангаус, 34;

В Шяуляе:

на ул. Гягужю, 30 и Пиктмишкё, 75;

В Паневежисе:

ул. Клайпедос, 82;

В Алитусе: на ул. Науёи, 7E;

В Мажейкяе: на ул. Жемайтиёс, 38;

В Укмерге: на ул. Витауто, 60;

В Паланге: на ул. Малуно, 10;

В Тракае: на ул. Витауто, 90;

В Друскининкае: на аллее Вильняус, 22.

Большая часть магазинов Koops mažmenа в воскресенье работает с 10 до 15 ч., не работают лишь три – в Пренай, Яшунай и Вильнюсе. В понедельник все магазины Koops mažmenа будут работать по обычному графику.

По традиции, в первый день Пасхи не будут работать и ТЦ Akropolis, за исключением некоторых зон развлечений и ресторанов.

В Вильнюсе 9 апреля в Akropolis будет работать кинотеатр Apollo kinas и спорт-бар O‘Learys (с 12 до 22 ч). Кроме того, будет работать ресторан Burger King (12–22 ч.).

В клайпедском Akropolis 9 апреля с 12 до 22 ч. будет работать кинотеатр Forum Cinemas, ледовая арена и боулинг Apollo bouling. Кроме того с 12 до 22 ч. будут работать все рестораны.

В шяуляйском Akropolis 9 апреля с 12 до 22 ч. будет работать Forum Cinemas и боулинг Apollo boulingas. 10 апреля эти Akropolis будут работать в обычном режиме.

Каунасский ТЦ Mega 9 апреля работать не будет, а 10 апреля будет работать в обычном режиме.