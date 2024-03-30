Пасха со скачком цен – дорожает один товар

100 граммов – 6 евро, много или мало это за шоколадные яйца, решать вам.

"Да, покупают меньше", – сказала совладелец AJ šokoladаs Эрика Яблонске.

Кондитеры говорят, что за 20 лет цены на яйца повышали только три раза. Один из них - в этом году.

"Продаем килограммами, на развес. Мы подняли цену всего на 10 евро за килограмм", – сказала Яблонске.

Пасхальные яйца - роскошь не только в Литве. В Великобритании кондитеры также жалуются на подорожание какао (цены удвоились).

Предложение какао снижается из-за глобального потепления. Из-за засухи гибнут деревья в Гане, Западной Африке и в Кот-д'Ивуар.

Из-за плохого урожая растут цены на сырье. На этой неделе на рынке стоимость какао достигла рекордного показателя. Какао было дороже меди.

"Цена выросла на 75%. Очевидно, что на бирже она вырастет в ближайшее время", – сказал экономист Тадас Повилаускас.