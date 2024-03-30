Пасха со скачком цен – дорожает один товар

100 граммов – 6 евро, много или мало это за шоколадные яйца, решать вам.
"Да, покупают меньше", – сказала совладелец AJ šokoladаs Эрика Яблонске.
Кондитеры говорят, что за 20 лет цены на яйца повышали только три раза. Один из них - в этом году.
"Продаем килограммами, на развес. Мы подняли цену всего на 10 евро за килограмм", – сказала Яблонске.
Пасхальные яйца - роскошь не только в Литве. В Великобритании кондитеры также жалуются на подорожание какао (цены удвоились).
Предложение какао снижается из-за глобального потепления. Из-за засухи гибнут деревья в Гане, Западной Африке и в Кот-д'Ивуар.
Из-за плохого урожая растут цены на сырье. На этой неделе на рынке стоимость какао достигла рекордного показателя. Какао было дороже меди.
"Цена выросла на 75%. Очевидно, что на бирже она вырастет в ближайшее время", – сказал экономист Тадас Повилаускас.
Центр исследований Великобритании указал, что шоколадные яйца в этом году на 50% дороже, чем в прошлом. В Литве все бремя на покупателей пока не перенесли.
"Посмотрите на данные за два года - шоколадные изделия подорожали почти на треть", – сказал Повилаускас.
Не все торговые центры успели отреагировать на рост цен. В одних шоколадные изделия подорожали на 8%, другие приберегли "сюрприз" на послепраздничный период.
"Самое дешевое шоколадное яйцо стоит – 79 центов. До 13 евро за большое яйцо Kinder в 220 граммов", – указала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.
"Мы цены не повышали. Обычно производители повышают цены с февраля по май, поэтому мы в процессе изменения цен", – сказала представитель сети Assorti Гуода Азгуридене.
Обычно вслед за ростом цен наступает спад продаж. Но, по словам торговцев и экономистов, литовцы не ломают традиции.
"Мы видим, что в этом году продали на 115% больше шоколадных яиц, чем в прошлом", – сказала Яблонске.
Кондитеры говорят, что литовцы посылают шоколадные яйца и за границу.
"И в Америку, и в Норвегию. У нас есть клиенты, которые за месяц покупают, чтобы выслать близким, которых не могут навестить в праздники", – заметила Яблонске.
Повилауслас сказал, что плохой урожай скажется на ценах, поэтому шоколад будет дорогим и в следующем году.