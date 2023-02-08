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Паромная линия TT–Line, на протяжении трех лет работающая в Клайпедском контейнерном терминале (ККТ), увеличивает количество маршрутов и с конца апреля откроет еще один маршрут в Карлсхамн, Швеция.
Паромная линия в Клайпеде открывает новый маршрут в Карлсхамн
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Каждый новый маршрут или новый груз — это новая возможность для нас. Мы готовы принимать новые грузы нашего многолетнего партнера и профессионально обслуживать большие потоки судов в нашем терминале", – о новом открываемом партнерами направлении говорит гендиректор ЗАО "Клайпедский контейнерный терминал" Вайдотас Шилейка.

В течение трех лет количество рейсов судов TT–Line в/из ККТ стабильно росло. В настоящее время в Треллеборг еженедельно выполняются шесть регулярных рейсов. Планируется, что рейсы по новому маршруту в/из терминала также будут регулярными, шесть раз в неделю.

"Усиленное внимание паромной линии к увеличению количества маршрутов из Клайпедского порта – это хорошая новость для бизнес-сегмента, поскольку это способствует улучшению сообщения с одним из крупнейших шведских портов и открывает новые возможности сообщения на юго-востоке Швеции", — говорит В. Шилейка.

"Появление таких дополнительных маршрутов как TT-Line является сигналом для видения будущего развития. Мы – компания с литовским капиталом, заслужившая доверие международных партнеров последовательной и целенаправленной работой. На данный момент одним из вызовов является ограниченная территория терминалов, поэтому у нас есть амбициозные планы по развитию деятельности в южной части порта", — говорит В. Шилейка.

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