Парламентский Комитет по бюджету и финансам одобрил бессрочную льготу по НДС для учреждений общепита

За законопроект проголосовали 9 участвовавших в заседании Комитета по бюджету и финансам членов Сейма, воздержался только член Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Матас Малдейкис.

Председатель КБФ Миколас Маяускас утверждает, что сам лично не смог бы подписать вывод комитета под представленным Министерством финансов проекту, подтвердив который льгота по НДС действовала бы в течение полугода.

"Министерство финансов предлагает, чтобы с середины следующего года были возвращены стандартные тарифы, это означает, что налоги возрастут. Я лично действительно не могу подписать вывод комитета под законопроектом, посредством которого увеличиваются налоги для малого бизнеса. Обращу внимание, что, когда речь идет об услугах культуры, спорта и общепита, это 13 тыс. компаний, из которых 99 проц. – это малый бизнес, всего один процент – это средний бизнес", - на заседании комитета сказал М. Маяускас.

"Если мы повысим налоги, вероятно, большая часть бизнеса снова вернется в тень", - добавил он.

Политик также утверждает, что в зрелом обществе должны применяться постоянные, а не временные тарифы, которые нужны только в особых кризисных условиях.

"В данном случае мы говорим об энергетических ценах, снижении НДС на центральное отопление – это временное решение и это можно оправдать, но, когда мы говорим о долгосрочных решения с целью создания благоприятных условий для развития общепита, культурного сектора, мы должны обеспечить долгосрочные стабильные тарифы", - сказал консерватор.

Ему вторил и член Фракции демократов "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс, утверждающий, что налоговую систему нельзя рассматривать "так узко", как это делает Министерство финансов. Он добавил, что в этих секторах трудоустроено большое количество сотрудников.

В законопроекте отмечается, что правовые акты ЕС позволяют применять льготный тариф НДС для упомянутых услуг. Аналогичная льгота для сектора искусства, культуры и спорта применяется в 21 из 27 стран ЕС.