Цены по просьбе компаний чаще двух раз в год будет пересматривать Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).
Соответствующее решение парламент принял в четверг, за голосовали 92 депутата, против - 4, еще 13 воздержались. Сейчас цены на питьевую воду пересматривают два раза в год – в январе и в июле.
Были приняты также поправки, разрешающие объединение компаний, а в случае, если у компаний появятся финансовые проблемы, и они не смогут работать, ГСРЭ обеспечит потребителям гарантийные поставки.
Путем объединения компаний хотят защитить их от банкротств. Гарантийными поставщиками могут быть только крупные литовские поставщики воды.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках
Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в...
Эфир Delfi: как разминировать Украину и побег израильтянки Собчак из России
Официально подтверждено, что Ксения Собчак находится...
Глава Департамента госбезопасности подтвердил: Собчак находится в Литве комментарий Чмилите-Нильсен
Информацию о том, что российская журналистка и...
Парламент принял решение: из-за роста цен на электричество и газ будет меняться цена на воду
Парламент Литвы разрешил менять тарифы на воду, если...
Трое учеников одной вильнюсской гимназии покурили электронные сигареты и оказались в больнице
В понедельник трое подростков из вильнюсской гимназии...