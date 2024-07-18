Парламент Литвы запретил заведениям общепита бесплатно раздавать одноразовую посуду из пластика

Эту предложенную депутатом Каспарасом Адомайтисом поправку к порядку утилизации пластиковой тары поддержали 94 депутата, двое были против, 18 - воздержались.

Запрет изначально хотели ввести с 1 ноября 2024 г., но парламент одобрил предложение Адомайтиса отсрочить его вступление в силу до 1 мая 2025 г.

С мая 2025 года в качестве альтернативы пластиковой посуде заведения общепита должны будут предлагать многоразовую тару или одноразовую, в составе которой нет пластика. Кроме того, будет предусмотрена возможность использования тары, принесенной клиентами.