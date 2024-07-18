Парламент Литвы запретил заведениям общепита бесплатно раздавать одноразовую посуду из пластика

Эту предложенную депутатом Каспарасом Адомайтисом поправку к порядку утилизации пластиковой тары поддержали 94 депутата, двое были против, 18 - воздержались.
Запрет изначально хотели ввести с 1 ноября 2024 г., но парламент одобрил предложение Адомайтиса отсрочить его вступление в силу до 1 мая 2025 г.
С мая 2025 года в качестве альтернативы пластиковой посуде заведения общепита должны будут предлагать многоразовую тару или одноразовую, в составе которой нет пластика. Кроме того, будет предусмотрена возможность использования тары, принесенной клиентами.
Во время продажи еды во время мероприятий и на пляжах пластиковую посуду вообще запретят использовать, однако этот запрет не будет действовать, если за такую посуду будут брать залог.
За нарушение нового правила компании ждут штрафы от 1000 до 3000 евро. За повторное нарушение штраф составляет 3000-5000 евро, ответственность ждет и руководство компаний. Штраф физическим лицам составит 30-60 евро, а руководителям – 100-200 евро.