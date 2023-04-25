Парламент Литвы склонен одобрить снижение тарифа на электричество компаниями в одностороннем порядке

"Благодаря этому клиентам не надо предпринимать дополнительные действия для снижения цен на электричество, а независимым поставщикам потребуется меньше административных и финансовых ресурсов на смену договоров", − сказано в пояснении к проекту.

Инициатор поправок - председатель Комитета экономики Казис Старкявичюс. По его словам, не все клиенты слышат призывы компаний снизить тарифы на поставку электричества.

"Большинство бытовых потребителей все еще переплачивает за электричество и ничего не делает, чтобы переписать договоры", − указал депутат.

В соответствии с поправками, независимый поставщик вместе со счетом перешлет клиенту данные о минимальной цене на электричество по выбранному плану.

Кроме того, всех независимых поставщиков обяжут предлагать планы с фиксированными ценами на 12 или 24 месяца. Наряду с этими планами могут быть и другие планы с фиксированными ценами.

По словам Старкявичюса, сейчас правительство компенсирует часть цены до 1 июля, потом клиенты ощутят скачок цен. Он заметил, что 500 000 клиентов могут поменять договоры на более низкие цены, но ничего не делают.

за проект в первом чтении проголосовали 113 депутатов, 1 был против, еще 3 воздержались.

Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 27 апреля.