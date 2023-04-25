aA
Парламент Литвы в первом чтении принял поправки к закону, согласно которым компаниям разрешат снижать тарифы на электричество для бытовых потребителей в одностороннем порядке. О таких действиях поставщик будет информировать клиентов письменно или с помощью электронных уведомлений.
Парламент Литвы склонен одобрить снижение тарифа на электричество компаниями в одностороннем порядке
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Благодаря этому клиентам не надо предпринимать дополнительные действия для снижения цен на электричество, а независимым поставщикам потребуется меньше административных и финансовых ресурсов на смену договоров", − сказано в пояснении к проекту.

Инициатор поправок - председатель Комитета экономики Казис Старкявичюс. По его словам, не все клиенты слышат призывы компаний снизить тарифы на поставку электричества.

Статьи по теме:
Необычное испытание в сфере литовской энергетики: первый раз отключаются от управляемой Россией системы
Счетчик "накрутил" электричество в пустой квартире: придется платить 300 евро

"Большинство бытовых потребителей все еще переплачивает за электричество и ничего не делает, чтобы переписать договоры", − указал депутат.

В соответствии с поправками, независимый поставщик вместе со счетом перешлет клиенту данные о минимальной цене на электричество по выбранному плану.

Кроме того, всех независимых поставщиков обяжут предлагать планы с фиксированными ценами на 12 или 24 месяца. Наряду с этими планами могут быть и другие планы с фиксированными ценами.

По словам Старкявичюса, сейчас правительство компенсирует часть цены до 1 июля, потом клиенты ощутят скачок цен. Он заметил, что 500 000 клиентов могут поменять договоры на более низкие цены, но ничего не делают.

за проект в первом чтении проголосовали 113 депутатов, 1 был против, еще 3 воздержались.

Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 27 апреля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр: цены на электричество сейчас – рекордно низкие, но они должны вырасти

Цены на электричество в Литве снизились до рекордно...

TOP новостей

Больше всего работников получает 2000 евро "на бумаге": кого можно считать представителем среднего класса

Согласно статистике, в Литве быстро растут зарплаты,...

Raudonukė

Специалист: в Литве нет округов, где ситуация не была бы на грани угрожающей

Прошел всего год и в Литве не осталось "зеленых"...

В Литве узаконили политику разворота нелегальных мигрантов

Во вторник Сейм Литвы узаконил политику разворота...

Парламент Литвы склонен одобрить снижение тарифа на электричество компаниями в одностороннем порядке

Парламент Литвы в первом чтении принял поправки к...

За унижение звания стража порядка уволена сотрудница полиции

20 апреля со службы была уволена следователь...