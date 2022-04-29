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Парламент Литвы отклонил поправки к закону, которыми предлагалось снизить акциз на горючее.
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
© DELFI / Julius Kalinskas

В четверг парламент отклонил проект поправок, предложенный депутатом Альгирдасом Буткявичюсом, за проголосовали 34 депутата, 33 были против, еще 20 воздержались. Парламент не согласился вернуть поправки на совершенствование и отклонил их.

Если бы парламент принял предложение, то акциз на 1000 л бензина снизился бы с 466 до 359 евро, а 1000 л дизельного топлива – с 372 до 330 евро и был бы минимальным допустимым в ЕС.


Буткявичюс утверждал, что снижение акциза остановило бы рост цен, увеличило бы покупательную способность людей. По его словам, если бы снизили акциз, у жителей не было бы повода ездить за горючим в соседние страны, например, в Польшу.

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