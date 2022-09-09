Парк водных аттракционов ждет помощи от государства

Глава Vichy Марюс Шишкаускас каждый день думает об экономии.

"Мы тяжело реагируем на растущие счета, думаем, что делать. Закрыться мы не можем, поскольку продали годовые абонементы. Мы должны работать, но придумываем разные способы экономии энергии. Будем экономить, как это делает весь крупный бизнес", – сказал он.

Vichy с осени меняет время работы: по рабочим дням (кроме понедельника) будет работать с 12 до 21 ч., а в выходные с 11 ч. до 21 ч.

Статьи по теме: Из-за роста цен на электроэнергию Impuls в четырех центрах останавливает работу бассейнов

"Расходы выросли почти в 4 раза. Поставщики присылают нам договоры, которые будут действовать с Нового года, там цены еще выше. Уже нет способов, которые позволили бы снизить расходы наполовину", – заметил Шишкаускас.

"Impuls мог закрыть только бассейны, а у нас и есть только бассейны. Если мы их закроем, не сможем работать. Тогда без работы останутся 80 человек. Мы этого не хотим. Приходящим людям нельзя предложить только один бассейн или одну баню. У нас такая специфика: если работаешь, должен работать", – сказал предприниматель.

Глава Vichy сказал, что надо пересмотреть ценовую политику, но конкретные решения пока не приняты.

"Смотрим, что делать в следующем году. Не хочется пугать людей, надо балансировать, ты не можешь повышать цены бесконечно. Не могу пока сказать, когда и на сколько, но повышения цен избежать не удастся", – заметил Шишкаускас.

Предприниматель надеется на помощь государства. "Похоже, не дождемся. Мы надеемся, что установят потолок роста цен, что часть расходов компенсируют. Думаю, это единственный выход. Самые большие наши расходы – отопление и электричество.Никто не просит оплачивать все счета, но мы надеемся, будут какие-то вехи", – подчеркнул глава Vichy.

Друскининкайский парк водных аттракционов Aqua пока закрываться не планирует. Его представитель Юрате Вайткявичюте назвала ситуацию стабильной.

"Мы не планируем закрываться, не планируем сокращать время работы. Сейчас наступил осенний сезон, в рабочие дни мы работаем с полудня до вечера. Мы экономили всегда. Планируем установить солнечную электростанцию мощностью до 3 МВт", – сказала она.

"Цена на электричество у нас фиксированная до следующего лета. Если ее в одностороннем порядке не изменят, то никаких проблем не будет. Но в будущем все возможно, и не всегда по зависящим от нас причинам", – отметила собеседница. По словам Вайткявичене, в этом году цены повышать не собираются.

Представители клайпедских бассейнов на запросы Delfi не ответили.