Сезон скупки улиток начался 30 апреля и продлится до 1 июля. Однако скупщиков начало сезона в этом году не радует.

"Никогда прежде для этого бизнеса не было таких плохих условий. Французы и другие страны еще не съели все запасы. Кафе и рестораны были закрыты из-за пандемии, у них осталась продукция, новую закупать они не склонны", – сказал предприниматель, который 5 лет скупал улиток в Паневежском районе. Он не указал и место скупки, заметив, что в этом году реклама такому бизнесу не нужна, поскольку продукцию некому будет везти.

За килограмм улиток в этом году скупщик платит 50 евроцентов. В прошлом году улитки были на 20 евроцентов дороже.

"Улиток обычно собирают дети из бедных семей и пьяницы. Последние после получения пособий тоже не собирают. Они приходят, когда заканчиваются полученные деньги", – рассказал скупщик.

Один "поставщик" доставляет 30-100 кг улиток. Если улиток меньше, скупщик за ними не едет.

В этом году сезон поздний, поскольку весна холодная.

"В хорошие дни за день собирали до 3 тонн улиток. В этом году ограничиваемся тонной, боимся, что не найдем покупателя. Пока планируем везти их на переработку в Шедуву (Радвилишкской район)", – сказал паневежец.

Дейманте из Карсакишкиса пытается заработать на улитках третий год. Только в ее селе два пункта приема – конкуренция большая.

"Почти в каждой деревне есть такие пункты. Нас регулярно навещают крупные скупщики, которые занимаются переработкой продукции", – рассказала женщина.

За килограмм улиток она платит 40 евроцентов. Цена, по ее словам, упала из-за падения продаж в Европе. Сама она зарабатывает на каждом килограмме 10 евроцентов.

По словам Дейманте, улиток в основном приносят пенсионеры и безработные.

Директор предприятия в Шедуве, на котором перерабатывают улиток, Видас Василяускас сказал, что сезон в этом году никак не наберет оборот. Пока все откладывают посдписание договоров из-за непрогнозируемой ситуации в Европе.

"Самый тяжелый год. Мы сейчас работаем меньше других переработчиков. У французов остались прошлогодние запасы, в этом году дополнительная продукция им не нужна", – сказал Василяускас.