Пандемия породила новую профессию – проверяющие "паспорта возможностей": зарплата до 1200 евро

"Разное время порождает представителей необычных профессий, – сказала представитель портала CVMarket.lt Раймонда Татарелите, – до появления электроэнергии были фонарщики, в докомпьютерную эру – машинисты и наборщики шрифтов в типографиях, до появления автомобилей существовали извозчики, каретники, шорники, во время немого кино – таперы. Кажется, как минимум одна необычная профессия появится и в пандемическом 2021

году".

Компания Dussmann Service, предоставляющая услуги клининга, общепита, охраны, администрирования и технического обслуживания зданий ищет проверяющих "паспорта возможностей". Работа несложная, сказано в объявлении компании, компания предлагает гибкий график, даже выбор рабочего места поближе к дому, и зарплату при полной занятости – 700-1200 евро "на бумаге" в месяц. Планируют принять около 80 работников, которые будут работать в торговых центрах. Представители компаний утверждают, что есть интересующиеся, но хотелось бы, чтобы их было больше.

Как долго у проверяющих "паспорта возможностей" будет работа, пока неизвестно, все будет зависеть от течения пандемии и решений правительства Литвы.