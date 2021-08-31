aA
Проверяющим "паспорта возможностей" предлагают не очень большую зарплату, но и работа у них несложная. Работодатель предлагает гибкий график, из требований фигурирует только желание работать.
Пандемия породила новую профессию – проверяющие "паспорта возможностей": зарплата до 1200 евро
© Organizatoriai

"Разное время порождает представителей необычных профессий, – сказала представитель портала CVMarket.lt Раймонда Татарелите, – до появления электроэнергии были фонарщики, в докомпьютерную эру – машинисты и наборщики шрифтов в типографиях, до появления автомобилей существовали извозчики, каретники, шорники, во время немого кино – таперы. Кажется, как минимум одна необычная профессия появится и в пандемическом 2021
году".

Статьи по теме:
Работодатели и профсоюзы не могут найти компромисс: говорят, что работники хотят быть свободными за счет других  (44)
В пятницу вечером министр экономики посетила несколько вильнюсских баров: "паспорт возможностей" действует  (109)

Компания Dussmann Service, предоставляющая услуги клининга, общепита, охраны, администрирования и технического обслуживания зданий ищет проверяющих "паспорта возможностей". Работа несложная, сказано в объявлении компании, компания предлагает гибкий график, даже выбор рабочего места поближе к дому, и зарплату при полной занятости – 700-1200 евро "на бумаге" в месяц. Планируют принять около 80 работников, которые будут работать в торговых центрах. Представители компаний утверждают, что есть интересующиеся, но хотелось бы, чтобы их было больше.

Как долго у проверяющих "паспорта возможностей" будет работа, пока неизвестно, все будет зависеть от течения пандемии и решений правительства Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы разрешило выдавать "паспорта возможностей" в аптеках и других местах (28)

Правительство договорилось о послаблениях, которые...

Горячая линия: медучреждения зарабатывают на выдаче "паспорта возможностей" (39)

В редакцию издания Rinkos aikštė обратился возмущенный...

TOP новостей

Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на митинг 10 сентября (75)

Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на...

"Попутчики": путешествуем из Клайпеды в Шилуте по дорогам Восточной Пруссии со сборщиком мебели (2)

Новым героем спецпроекта Delfi "Попутчики" стал...

На границе Литвы с Беларусью пожарный получил смертельную травму. Он помогал монтировать заграждение (50)

Во вторник на границе Литвы с Беларусью получил...

Глава Союза семей: не связывайте нас с движением против вакцинации (37)

В минувший понедельник организаторы митинга, который...

Darius Ščesnulevičius

"Выжившие", смелые, ловкие, обаятельные: как прийти в цирк в девять лет и остаться там навсегда Как уживаются цирк и пандемия? (10)

Почти всем известна негласная истина – евреи счастливы...