Палангский предприниматель: если кто-то скажет, что лето было плохим – слукавит

Лето в Литве в этом году было теплым, поэтому тем, кто боялся ехать за границу, повезло. Много отдыхающих было и на литовских курортах. Предприниматели признают, что такого хорошего сезона не было несколько десятилетий.

В карантин гостиницы в Паланге пустовали, а с середины мая стали заполняться. На курорт съехались истосковавшиеся по отдыху жители.

По предварительным данным Департамента статистики Литвы, во втором квартале этого года в гостиницах побывало около 0,5 млн. туристов, это на 75% больше, чем за тот же период прошлого года.

Предприниматели литовского взморья отмечают, что и прошлое лето было прибыльным, а это вообще впечатляет.

"Такой заполненности, какая была в этом году, раньше не бывало. Поток отдыхающих не снижался с начала по конец сезона – это рекорд. Доход тоже рекордный", – порадовался владелец гостиницы Palangos žuvėdra Криступас Шлёгерис.

Он рассказал, что гостиница была полностью заполнена, много заказов и

в начале сентября. Правда, неизвестно, что будет, когда начнут действовать ограничения для людей без "паспорта возможностей". Шлёгерис заметил, что пока клиенты ведут себя очень осторожно.

"До 13 сентября все занято, а потом – неизвестность. Все ждут. Мы тоже составляем планы только на неделю вперед, поскольку ситуация постоянно меняется", – сказал предприниматель и признал, что весной ситуация была сложной.

"Конечно, мы беспокоились, но все складывалось очень успешно. В Паланге все лето было полно людей, это факт. Если кто-то скажет, что лето было плохим – слукавит", – сказал предприниматель.

"Для плача в этом году точно нет повода. Прибыль рекордная. Ее достаточно, чтобы погасить убытки, и еще остался заработок", – продолжил он.

По словам Шлёгериса, за время карантина больших убытков гостиница не понесла, поскольку зимой клиентов бывало немного.

"Однако эмоционально людям было сложно полгода провести взаперти. Конечно, что-то потеряли, но городские гостиницы без иностранцев понесли куда больше убытков", – сказал собеседник.

Иностранцев этим летом было меньше и на взморье. Все гостиницы заполнили литовцы, которые из-за пандемии сами меньше путешествовали.

Будет ли столько отдыхающих и следующим летом?

"О следующем лете еще рано говорить. Но я надеюсь, что пандемия не навсегда. Если следующим летом и будут ограничения, может, они будут мягче. Но все будет зависеть от открытости границ. Наш успех в этом году был обусловлен тем, что многие были вынуждены отдыхать на родине", - сказал предприниматель.