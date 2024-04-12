Палангские предприниматели с беспокойством ждут лета: может, не будет кризисов

"Конечно, всегда хочется, чтобы было больше прибыли, но чтобы продержаться, надо больше работать. Мы работаем весь год. Некоторые приходят сюда в обед, знают, чего ждать. Летом у нас тоже есть круг постоянных клиентов. Ведь до коронавируса был такой же НДС, какой сейчас вернули. Не все решения властей нравятся, но чтобы выжить, надо обдумать деятельность. У нас есть блюда, которые не меняются 30 лет – все время готовим их по той же рецептуре. Я не знаю, что будет летом, мы почти ни на что не повышали цены. Труднее было даже не во время ковида, а когда началась война, тогда резко поднялись цены не только на продукты. Мы уже тогда начали считать. НДС для нас был меньшим шоком, мы знали, что льготу вводили временно", – сказал директор кафе.