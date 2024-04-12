Палангские предприниматели с беспокойством ждут лета: может, не будет кризисов

Предприниматели говорят, что коронавирус, война и скачки цен на энергоресурсы: об этом многие быстро забывают, но последствия этих явлений бизнес ощущает долго - 1-2 года.
Главы заведений общепита в Паланге говорят, что не надо путать факты с жалобами, поскольку ситуация была такой же по всей Литве.
"Нем места, где бы клиенты не хотели поесть вкусно, но за небольшие деньги. У нас цены иногда ниже, чем в Вильнюсе, но при этом каждый год говорят, что в Паланге все дорого. Посчитайте, не найдешь хорошего повара, который работал бы меньше чем за 12-15 евро в час. Один человек и за час все не приготовит, в сезон надо работать по 10 часов. Бесплатно не работают и официанты. Бизнес должен заработать не только на издержки, но и на инвестиции", – сказал один из представителей палангского бизнеса.
Он заметил, что если до лета ситуация не изменится, цены останутся стабильными.
"Не все можно предсказать. Может, не будет в Литве никакого кризиса", – сказал мужчина.
Несколько лет назад в Паланге обанкротилось одно кафе. Сейчас его помещение заинтересовало другого предпринимателя. Правда, он сказал, что надеялся на то, что минувшим летом клиентов будет больше.
"Люди приходят, но большинство не склонно тратить деньги в кафе, поэтому нам приходится думать, как привлечь людей – они хотят вкусно поесть, хотят развлечений, угощений для детей, тогда уже дети приводят родителей, – рассказал предприниматель. – А что касается отмены льготного НДС, то кто-то будет искать более дешевые продукты, кто-то уменьшит порции, кто-то поднимет цены, но надо лавировать, чтобы люди могли прийти и цены были адекватными".
Руководители кафе, работающего около 30 лет, не скрывают, что труднее тем, кто работает только летом.
"Конечно, всегда хочется, чтобы было больше прибыли, но чтобы продержаться, надо больше работать. Мы работаем весь год. Некоторые приходят сюда в обед, знают, чего ждать. Летом у нас тоже есть круг постоянных клиентов. Ведь до коронавируса был такой же НДС, какой сейчас вернули. Не все решения властей нравятся, но чтобы выжить, надо обдумать деятельность. У нас есть блюда, которые не меняются 30 лет – все время готовим их по той же рецептуре. Я не знаю, что будет летом, мы почти ни на что не повышали цены. Труднее было даже не во время ковида, а когда началась война, тогда резко поднялись цены не только на продукты. Мы уже тогда начали считать. НДС для нас был меньшим шоком, мы знали, что льготу вводили временно", – сказал директор кафе.
Представители кафе сказали, что летом нанимают меньше сезонных работников, а к работе часто привлекают домочадцев.
Какие же цены ждут в это году в палангских кафе?
Большинство предпринимателей говорит, что самые дорогие мясные блюда стоят 20 евро, в детском меню блюда стоят 4-6 евро, более экономные взрослые могут поесть за 4-12 евро. Ну, а кафе пока еще не меняли цены в меню.