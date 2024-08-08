Палангские предприниматели принимают неоднозначные решения: одних это злит, другим нравится

Один из пабов на ул. Й.Басанавичюса в Паланге решил обратить внимание на себя с помощью провокации.

На доске у входа перечислено то, чего здесь не найдешь. И немало: ни детских стульев, ни детского меню, ни цеппелинов, ни холодного борща, ни пицц. Все, без чего большая часть гостей курорта не представляет свой день на отдыхе, здесь отсутствует. Мало того, „меню“ заканчивается известной цитатой ныне покойной Агне Ягелавичюте: „И хорошего Вам б*ть дня“.

Официантка Resort pub сказала Delfi, что это „меню-провокация“ появилось несколько дней назад, но уже привлекло внимание. Оно появилось по инициативе хозяйки паба.