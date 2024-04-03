Палангские предприниматели намерены привлекать сезонных работников высокими зарплатами

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте сказала
журналистам издания Vakarų ekspresаs, что уже сейчас ведется активный поиск сезонных работников.
"Как и каждый год по мере приближения сезона, начаты поиски – появились кафе, которые работают в летний сезон, надо увеличить персонал, потому что поток людей растет. Поиски начаты, они интенсивные", – сказала Таучюте.
По ее словам, больше всего требуются работники в сферах общепита и проживания.
"Это повара, официанты, бармены, подсобные работники, горничные и много разных работников в сферах общепита и проживания", – сказала Таучюте.
На порталах сейчас можно найти много предложений рабочих мест в Паланге, связанных с работой в ресторанах и гостиницах, некоторые работодатели прямо сообщают, что работа – сезонная. Кандидатам предлагают не только зарплату, но и бесплатное жилье, курсы и другие бонусы.
Некоторые предложения выделяются зарплатами – например, один ресторан предлагает повару или повару, который готовит суши, зарплату в размере 2200 евро "на руки".
Таучюте сказала, что это реальная зарплата квалифицированного работника.
"Все зависит от опыта повара, отношения к работе, если человек стоит этих денег, то бизнес готов платить и больше", – заметила она.
Предполагается, что в Паланге каждый сезон устраивают около 1000 сезонных работников.