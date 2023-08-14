Падение китайской экономики может отрицательно сказаться на литовской промышленности и экспорте

"Литовская экономика основана на экспорте и промышленном производстве. Это производство зависит от контрактных заказов из Скандинавии и Западной Европы . Более серьезный экономический кризис в Китае окажет очень негативное влияние на промышленность еврозоны, что негативно скажется на литовской промышленности и экспорте", – пояснил он.

"Мы вообще не говорим о проблемах Китая и недооцениваем их. Теперь, когда речь заходит о нарративе глобальной экономической рецессии, пристальное внимание уделяется США и еврозоне, и возникает только один вопрос — когда высокие процентные ставки подорвут эти экономики? Но на мой взгляд, что первым может сдаться Китай , потому что его макроэкономическая ситуация в последнее время вызывает беспокойство", – сказал А. Изогородинас в понедельник в эфире радиостанции "Žinių radijas".

"Китайское руководство много говорит о стимулировании экономики, но ничего не делает. Второй момент заключается в том, что Китай оказался в состоянии дефляции, что является исключительно опасным явлением из-за сокращения потребления. Третий момент заключается в том, что в секторе недвижимости Китая накапливаются проблемы. Уже сейчас у одного из крупных застройщиков, 5-ого или 6-ого по объему продаж, возникли очень серьезные проблемы с ликвидностью. И в целом наблюдаются проблемы в сферах недвижимости и строительства, которым пока не удается восстановиться", – сказал экономист.

"Чем дольше китайские власти будут говорит о стимулировании экономики, ничего не предпринимая, тем больше они будут пугать бизнес, пугать рынок, и это кончится плохо", — подчеркнул он.

Также А. Изгородинас упомянул, что радикальная позиция китайских властей – усилившийся в последние несколько лет экономический контроль и сотрудничество с Россией – отпугивает западные инвестиции и бизнес.