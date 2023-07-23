Озабочены ли европейцы изменением климата и удастся ли договориться с Южной Америкой. Евродайджест: главные события недели

Евросоюз ввел санкции против причастных к нарушению прав человека в России, Афганистане и других странах

Что случилось? В четверг Совет ЕС расширил санкционный список, в который вносят лиц, ответственных за нарушения прав человека за пределами Евросоюза. Ограничения затронули высокопоставленных чиновников из Афганистана , военных из Южного Судана , ЦАР и России, а также сотрудников и партнеров правительства Москвы, ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ. По мнению Брюсселя, эти люди, учреждения и компании ответственны за нарушение прав человека в различных областях: от гендерного насилия и отказа в праве на образование до военных преступлений, незаконной слежки и издевательств над находящимся в тюрьме российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Что это значит? В санкционный список были включены, в частности, высокопоставленные талибы — и.о. министра образования и юстиции, а также и.о. главы Верховного суда Афганистана, которые ограничили афганских девочек и женщин в праве на образование, на доступ к правосудию и на равное отношение. Ограничения против офицера армии Южного Судана, лидера вооруженного Народного фронта возрождения ЦАР и командира 30-й мотострелковой бригады ВС РФ введены за нападения на мирное население в ходе вооруженных конфликтов, систематически сопровождавшиеся сексуальным и гендерным насилием. Под санкции также попали чиновники и отдельные подразделения мэрии Москвы, а также связанные с ними компании, внедрявшие по заказу городского правительства систему распознавания лиц — ее впоследствии использовали не для поиска преступников, а для преследования оппозиционеров и активистов. Запретные меры введены и в отношении руководства колонии, куда по политически мотивированному решению суда был помещен Алексей Навальный, а также офицера ФСБ, причастного к отравлению политика Владимира Кара-Мурзы (он сам недавно был приговорен к 25 годам заключения).