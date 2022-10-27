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Министр финансов Гинтаре Скайсте вчера заявила, что льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС), которой добивается Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов (ЛАГР), не является актуальной для большинства компаний сектора, поскольку только рестораны еды быстрого приготовления и сети пиццерий являются налогоплательщиками.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© ELTA / Andrius Ufartas

Данные Государственной налоговой инспекции свидетельствуют о том, что это утверждение является неверным. Хотя в секторе доминируют малые или микропредприятия, более трети являются плательщиками НДС, говорится в сообщении ЛАГР.

По данным Государственной налоговой инспекции, в 2019 г. деятельностью общепита в Литве занимались 6 124 компании и 2 390 (39 проц.) из них были плательщиками НДС. На сегодняшний день действуют 6 242 компании, а 2 761 (44 проц.) являются плательщиками НДС.

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"Как мы видим, число плательщиков НДС увеличилось. Мы считаем, что эту тенденцию побудило вдохновленное льготой по НДС желание компаний выйти из тени и работать прозрачно. Почти не сомневаюсь, что отмена льготы перевернет вектор прозрачности", - отметила президент ЛАГР Эвалда Шишкаускене.

По ее словам, Правительство не первый раз спешит оглашать выводы без проверки данных.

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