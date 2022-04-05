Отопительный сезон в Литве завершится еще не скоро

По данным "Вильнюсских отопительных сетей" чаще всего отопление отключают в конце апреля, но в прошлом году отключили отопление только 5 мая.

Об окончании отопительного сезона сообщает муниципалитет, однако пока сложно прогнозировать, когда это произойдет.

"По метеопрогнозам видно, что до 8 апреля среднесуточная температура будет не больше 5 градусов тепла. Позже она начнет подниматься. С учетом перемен будем решать, когда завершить сезон. Но до середины апреля перемен пока не предвидится", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Илья Каружис.

Если теплеет, жители сами могут решать, отключать ли отопление. Правда, и здесь они должны руководствоваться гигиеническими нормами.

"По закону, жители могут принимать решение большинством голосов (50% + 1 житель) - начинать или завершать отопительный сезон", – отмечают "Вильнюсские теплосети".

В этом году жители ждут окончания отопительного сезона, поскольку из-за высоких цен на энергоресурсы приходиться оплачивать большие счета. Если власти ничего не предпримут, то с июля электричество для бытовых потребителей подорожает на 50%, газ для приготовления пищи на 100%, а для отопления – на 200%.