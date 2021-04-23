Открывшиеся в Паланге кафе и рестораны боятся, что из-за плохой погоды в выходные придется закрыться

Клиенты палангских кафе не скрывают, что это как еще один праздник в году, наконец-то можно забыть об одноразовой посуде, посидеть за столиком и съесть не домашнюю еду. Семья из Вильнюса именно ради этого приехала к морю.

"Мы ждали этого с декабря, специально приехали в Палангу, чтобы поесть в кафе", – сказал Гедиминас, который приехал из Вильнюса с супругой Гретой.

Мужчина сказал, что оба они уже привились, условия в кафе отличные, поэтому остается дождаться хорошей погоды.

Пара из Шяуляй ездила в Гаргждай и решила заехать в Палангу, чтобы сходить в кафе.

Пара из Каунаса порадовалась, что их давно запланированный отпуск совпал с открытием кафе и смягчением правил карантина.

"Мы ехали в Палангу в надежде наконец-то сесть за столик в кафе, поесть не дома. Хорошее чувство, как праздник", – сказали Лайма и Марюс.

А вот настроение предпринимателей неоднозначное, поскольку погода их не радует.

"Все было бы отлично, если бы не неприятная погода, Паланге нужна погода, чтобы были клиенты. Мы рады тому, что вернутся клиенты, можем выйти на работу – все великолепно. Но, к сожалению, – дождь. В выходные посмотрим, стоит ли работать, надеюсь, все будет хорошо. Некоторые звонили, мы обещали расставить все 50 столиков, а посетителей нет. Поскольку установлено расстояние в 2 метра, не все столики под зонтами. Потребуется больше официантов, чтобы так далеко носить еду", – сказала Алла Кретшманн, директор ресторана deCuba.

Предприниматели надеются, что погода жителей не испугает и гости приедут на курорт. Но не все открывают террасы и летние кафе, потому что в ближайшие выходные будет слишком холодно для посиделок на улице.