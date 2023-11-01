Открывается новый магазин: не похож на другие, товары на 30% дешевле

Все заняты – готовятся к открытию: одни раскладывают товары, другие прибирают в помещении.
Первое впечатление – магазин не такой, к какому привыкли литовцы. В нем нет украшений, прилавков, он больше похож на склад. Товары здесь лежат на поддонах или металлических стеллажах. Само помещение немаленькое. Товаров много, но, как будет выглядеть магазин во время открытия, пока сказать сложно – во время визита журналистов не все товары еще были на местах.
Свежих товаров, таких как мясо, овощи, здесь пока не видно. На поддонах лежат не только продукты, но и товары домашнего обихода, химия, гигиенические товары, алкоголь.
Цены во время визита журналистов еще не были указаны, поэтому сравнить их еще было нельзя. Глава сети Юстас Подерис сказал, что они будут видны в день открытия.
Подерис сказал, что открыть магазин решили чуть больше полугода назад, когда Литва еще наблюдала рост цен. По его словам, выросшие по непонятным причинам цены так и остались высокими, а их сеть сегодня может предложить цены более низкие, чем у конкурентов. Для этого сеть разработала стратегию, связанную с небольшими расходами.
Покупатели будут приходить в новые магазины не ради красивых прилавков. Подерис пока не мог сказать, какой будет разница цен, но заметил, что речь идет примерно о трети стоимости.
"Скажем, Coca Cola должна быть на 20-30 центов дешевле, чем в других местах", – привел он пример.
На вопрос, почему на прилавках нет свежих товаров, Подерис ответил, что пока им надо узнать, каким будет оборот товаров, но в будущем такие товары в их магазинах появятся.
По словам Подериса, их целевая аудитория - потребители с низкими доходами и пенсионеры.
В следующем году в Литве планируют открыть еще 6 магазинов этой сети.
"С учетом аудитории они будут в крупных и небольших городах, где живет больше пенсионеров", – сказал он.
В новом магазине будут работать 5 человек, еще 4 человека - администрация.
Площадь магазина - 250 кв. м. "Все магазины будут похожих размеров, до 500 кв. м", – прибавил Подерис.
"Принцип такой - товары будут лежать на поддонах или стеллажах, оттуда их будут брать покупатели. Конечно, часть товаров будет лежать в холодильниках", – сказал директор.
Первый магазин откроется в столичном микрорайоне Лаздинай, на ул. Архитекту, 11.
"Мы хотим учитывать потребности клиентов, поэтому просили людей указать 5 основных товаров, которые они хотели бы найти в магазинах", – сказал Подерис.
Напомним, что магазин откроется 2 ноября, в 9 ч.