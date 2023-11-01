Открывается новый магазин: не похож на другие, товары на 30% дешевле

Все заняты – готовятся к открытию: одни раскладывают товары, другие прибирают в помещении.

Первое впечатление – магазин не такой, к какому привыкли литовцы. В нем нет украшений, прилавков, он больше похож на склад. Товары здесь лежат на поддонах или металлических стеллажах. Само помещение немаленькое. Товаров много, но, как будет выглядеть магазин во время открытия, пока сказать сложно – во время визита журналистов не все товары еще были на местах.

Свежих товаров, таких как мясо, овощи, здесь пока не видно. На поддонах лежат не только продукты, но и товары домашнего обихода, химия, гигиенические товары, алкоголь.

Цены во время визита журналистов еще не были указаны, поэтому сравнить их еще было нельзя. Глава сети Юстас Подерис сказал, что они будут видны в день открытия.