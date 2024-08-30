Открыта новая центральная площадка Вильнюсского аэропорта

Представитель Литовских аэропортов Арнас Думанас сказал, что это был один из самых сложных этапов расширения аэропорта, который удалось осуществить на месяц раньше, чем планировалось.

„В два раза увеличится пропускная способность нового терминала и дороги рядом с ним, плюс станет больше парковочных мест (в три раза), кроме того, появился большой навес, защищающий от осадков и солнца“, – сказал Думанас.

По его словам, этот этап был очень непростым, поскольку требовалось управлять потоками пассажиров.

Глава подрядчика Eikos statybа Алмантас Чебанаускас сказал, что реконструкцию площадки удалось завершить раньше, благодаря тесному сотрудничеству с аэропортом.