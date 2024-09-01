Открылся первый в странах Балтии магазин Boggi Milano

Для бренда характерна сверхлегкая одежда, мягкие тона и текстуры, свободный крой и экологичные решения. Все эти элементы создают современный, но удобный и многофункциональный гардероб для современных мужчин, которые ценят стиль и качество.
Бренд Boggi Milano каждый год предлагает разные коллекции для сезонов весна/лето и осень/зима, и пополнять ассортимент новыми товарами в течение сезона. Каждая коллекция тщательно разрабатывается, чтобы отражать текущие модные тенденции, при этом сохраняя вневременную элегантность и страсть, которые характеризуют итальянскую моду.
С момента открытия своего первого магазина в Милане в 1964 году Boggi Milano выросла в крупного игрока мужской моды. Бренд представлен более чем в 58 странах и более чем в 200 магазинах по всему миру.
Группа Apranga управляет сетью из 169 магазинов (100 в Литве, 44 в Латвии и 25 в Эстонии). Сеть охватывает общую площадь в 91,0 тысячу квадратные метры.