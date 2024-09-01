2024.09.01 21:11

Открылся первый в странах Балтии магазин Boggi Milano

 
rus.DELFI.lv
Магазин
Магазин
ФОТО: Delfi

Расширяя число брендов, представленных модным ритейлером Apranga Group, в рижском торговом центре моды и стиля жизни Spice открылся первый в странах Балтии магазин розничной сети Boggi Milano. Покупателям предложена современная мужская одежда как для повседневных, так и для официальных мероприятий.

Для бренда характерна сверхлегкая одежда, мягкие тона и текстуры, свободный крой и экологичные решения. Все эти элементы создают современный, но удобный и многофункциональный гардероб для современных мужчин, которые ценят стиль и качество.

Бренд Boggi Milano каждый год предлагает разные коллекции для сезонов весна/лето и осень/зима, и пополнять ассортимент новыми товарами в течение сезона. Каждая коллекция тщательно разрабатывается, чтобы отражать текущие модные тенденции, при этом сохраняя вневременную элегантность и страсть, которые характеризуют итальянскую моду.

С момента открытия своего первого магазина в Милане в 1964 году Boggi Milano выросла в крупного игрока мужской моды. Бренд представлен более чем в 58 странах и более чем в 200 магазинах по всему миру.

Группа Apranga управляет сетью из 169 магазинов (100 в Литве, 44 в Латвии и 25 в Эстонии). Сеть охватывает общую площадь в 91,0 тысячу квадратные метры.

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