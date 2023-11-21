Открылось почетное консульство Литвы в Алматы - этот регион имеет большое значение для литовского бизнеса

Новый почетный консул Литвы в Алматинской области А. Дериглазов – известный и активный бизнесмен, имеющий большой опыт работы в сфере дистрибуции, розничной торговли и музыкального издательства. А. Дериглазов также является основателем крупнейшего дистрибьютора аудио- и видеопродукции в Казахстане – сети магазинов "Меломан".

Посол Э. Навикас поздравил нового почетного консула с назначением на новую должность и выразил удовлетворение в связи с крепкими и постоянно развивающимися отношениями между Литвой и Казахстаном.

"Двусторонняя торговля между Литвой и Казахстаном сейчас составляет более 1,4 млрд евро, кроме того, в Казахстане работают около 170 литовских предприятий. Литва является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана среди стран Европейского союза. Все потому, что наши отношения основаны на культурных связях, дружбе и взаимном уважении", - сказал посол.