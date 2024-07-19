2024.07.19 17:10

Отключение Литвы от БРЭЛЛ не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В связи с тем, что страны Балтии больше не будут продлевать соглашение БРЭЛЛ и отключатся от российской электросистемы в феврале 2025 года, цены на электроэнергию в Литве не должны измениться, уверяет министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По его словам, затраты на балансировку системы возрастут, но наибольшее влияние на цену окажет производство возобновляемых энергоресурсов, а его масштабы быстро растут.

„Цена на электроэнергию в принципе не должна измениться. Конечно, существуют дополнительные затраты на балансировку. Однако следует иметь в виду, что мы постоянно наращиваем свои энергетические мощности, мощности возобновляемой энергетики“, - сказал журналистам в пятницу Д. Крейвис.

„Но нужно представить, что мощность производства возобновляемой электроэнергии, которую мы установили, огромна. И именно она определяет цены“, - добавил он.

Глава Litgrid Рокас Масюлис в 2023 году заявил, что после синхронизации балтийских сетей с Европой счет за электроэнергию среднестатистического потребителя в Литве может увеличиться на 50 евроцентов.

Также, по словам министра, уже в конце 2024 года Литва сможет обеспечить большую часть своих потребностей в энергии.

Д. Крейвис указал, что производство электроэнергии в Литве уже в 2025 году достигнет 5 или даже 6 гигаватт (ГВт) и превысит прежние мощности Игналинской АЭС.

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