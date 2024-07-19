Отключение Литвы от БРЭЛЛ не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию

По его словам, затраты на балансировку системы возрастут, но наибольшее влияние на цену окажет производство возобновляемых энергоресурсов, а его масштабы быстро растут.
„Цена на электроэнергию в принципе не должна измениться. Конечно, существуют дополнительные затраты на балансировку. Однако следует иметь в виду, что мы постоянно наращиваем свои энергетические мощности, мощности возобновляемой энергетики“, - сказал журналистам в пятницу Д. Крейвис.
„Но нужно представить, что мощность производства возобновляемой электроэнергии, которую мы установили, огромна. И именно она определяет цены“, - добавил он.
Глава Litgrid Рокас Масюлис в 2023 году заявил, что после синхронизации балтийских сетей с Европой счет за электроэнергию среднестатистического потребителя в Литве может увеличиться на 50 евроцентов.
Также, по словам министра, уже в конце 2024 года Литва сможет обеспечить большую часть своих потребностей в энергии.
Д. Крейвис указал, что производство электроэнергии в Литве уже в 2025 году достигнет 5 или даже 6 гигаватт (ГВт) и превысит прежние мощности Игналинской АЭС.