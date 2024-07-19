Отключение Литвы от БРЭЛЛ не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию

По его словам, затраты на балансировку системы возрастут, но наибольшее влияние на цену окажет производство возобновляемых энергоресурсов, а его масштабы быстро растут.

„Цена на электроэнергию в принципе не должна измениться. Конечно, существуют дополнительные затраты на балансировку. Однако следует иметь в виду, что мы постоянно наращиваем свои энергетические мощности, мощности возобновляемой энергетики“, - сказал журналистам в пятницу Д. Крейвис.

„Но нужно представить, что мощность производства возобновляемой электроэнергии, которую мы установили, огромна. И именно она определяет цены“, - добавил он.