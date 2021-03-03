"Мы с командой с нетерпением ждем переезда в новое место в Вильнюсе, где будут работать больше 1500 наших коллег. Кроме того, мы думаем о расширении, о создании большего числа рабочих мест. Мы ждем открытия и других компаний в этом месте", – сказал Томас Окманас, сооснователь Tesonet.
Цель идеи Cyber City – создания городка технологических компаний в Литве. Строительные работы на этой территории проводит ЗАО Veikmės statyba.
Планируются инвестиции на сумму больше 50 млн. евро.
На территории почти 2 га в Науяместисе планируется построить офисы площадью в 35 000 кв. м и другие коммерческие помещения, зоны отдыха для людей, которые там будут работать.
На территории сохранят фабричную трубу.
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