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На бывшей территории фабрики Spartа в Вильнюсе завершились работы по сносу зданий. Осталась лишь старая фабричная труба, которую оставят в новом городке офисных центров Cyber City.
Evaldo Čingos nuotr.
Evaldo Čingos nuotr.

"Мы с командой с нетерпением ждем переезда в новое место в Вильнюсе, где будут работать больше 1500 наших коллег. Кроме того, мы думаем о расширении, о создании большего числа рабочих мест. Мы ждем открытия и других компаний в этом месте", – сказал Томас Окманас, сооснователь Tesonet.

Цель идеи Cyber City – создания городка технологических компаний в Литве. Строительные работы на этой территории проводит ЗАО Veikmės statyba.

Планируются инвестиции на сумму больше 50 млн. евро.

На территории почти 2 га в Науяместисе планируется построить офисы площадью в 35 000 кв. м и другие коммерческие помещения, зоны отдыха для людей, которые там будут работать.

На территории сохранят фабричную трубу.

„Cyber City“ „Cloud“ architektų studijos vizualizacija
„Cyber City“ „Cloud“ architektų studijos vizualizacija

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