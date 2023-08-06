От украинцев и белорусов на рынке труда Литвы зависели показатели уровня безработицы

Т. Повилаускас отметил, что уровень безработицы в последнее время колеблется сильнее, чем в предыдущие годы, что в большей степени связано с включением прибывших граждан Украины и Беларуси в расчет показателей рынка труда.

"Именно большее количество работающих иностранцев является основной причиной повышения уровня занятости на 0,6 проц. за год. Единственный год в истории восстановленной Литвы, когда в стране было столько же занятых, это только 2007 год. Последние данные фонда социального страхования Sodra свидетельствуют и об аналогичных изменениях — в июне количество застрахованных работников было на 0,6 проц. больше, чем год назад.