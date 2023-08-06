06 августа 2023 г. 11:22

От украинцев и белорусов на рынке труда Литвы зависели показатели уровня безработицы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Во втором квартале 2023 года безработица в Литве составила 5,9 проц. или на 0,7 проц. пункта выше, чем год назад. По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, такой рост свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда остыла незначительно.

Т. Повилаускас отметил, что уровень безработицы в последнее время колеблется сильнее, чем в предыдущие годы, что в большей степени связано с включением прибывших граждан Украины и Беларуси в расчет показателей рынка труда.

"Именно большее количество работающих иностранцев является основной причиной повышения уровня занятости на 0,6 проц. за год. Единственный год в истории восстановленной Литвы, когда в стране было столько же занятых, это только 2007 год. Последние данные фонда социального страхования Sodra свидетельствуют и об аналогичных изменениях — в июне количество застрахованных работников было на 0,6 проц. больше, чем год назад.

Резкий скачок количества иностранцев в Литве затрудняет оценку того, как изменилось положение самих литовцев на рынке труда. Казалось бы, увеличение численности безработного и экономически неактивного населения в течение года является тревожным сигналом. Но, безусловно, немалая доля этого увеличения связана с включением иностранцев в показатели рынка труда", — прокомментировал он в Facebook в пятницу.

Т. Повилаускас также подчеркнул, что в июле и августе изменений на рынке труда не будет, однако интерес вызовут осенние изменения на рынке труда, точнее, как поведут себя работодатели после лета.

"Кстати, как показывают последние данные Sodra, в июне годовое изменение среднего застрахованного дохода составило 14 проц., что аналогично предыдущим месяцам. И это уже в значительной степени превысило годовую инфляцию, наблюдавшуюся в июне", – добавил экономист SEB.

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