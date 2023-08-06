От украинцев и белорусов на рынке труда Литвы зависели показатели уровня безработицы

Т. Повилаускас отметил, что уровень безработицы в последнее время колеблется сильнее, чем в предыдущие годы, что в большей степени связано с включением прибывших граждан Украины и Беларуси в расчет показателей рынка труда.
"Именно большее количество работающих иностранцев является основной причиной повышения уровня занятости на 0,6 проц. за год. Единственный год в истории восстановленной Литвы, когда в стране было столько же занятых, это только 2007 год. Последние данные фонда социального страхования Sodra свидетельствуют и об аналогичных изменениях — в июне количество застрахованных работников было на 0,6 проц. больше, чем год назад.
Резкий скачок количества иностранцев в Литве затрудняет оценку того, как изменилось положение самих литовцев на рынке труда. Казалось бы, увеличение численности безработного и экономически неактивного населения в течение года является тревожным сигналом. Но, безусловно, немалая доля этого увеличения связана с включением иностранцев в показатели рынка труда", — прокомментировал он в Facebook в пятницу.
Т. Повилаускас также подчеркнул, что в июле и августе изменений на рынке труда не будет, однако интерес вызовут осенние изменения на рынке труда, точнее, как поведут себя работодатели после лета.
"Кстати, как показывают последние данные Sodra, в июне годовое изменение среднего застрахованного дохода составило 14 проц., что аналогично предыдущим месяцам. И это уже в значительной степени превысило годовую инфляцию, наблюдавшуюся в июне", – добавил экономист SEB.