Эту информацию порталу MadeinVilnius.lt подтвердил представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас. Сама авиакомпания это решение не комментировала.
"В продажах Norwegian Air Shuttle таких билетов больше нет. Официальную причину такого решения мы пока не можем назвать, это может прокомментировать лишь сама авиакомпания. Важно упомянуть, что в Копенгаген будут летать самолеты другой компании: из Вильнюса и Паланги туда будут летать самолеты SAS – Scandinavian Airlines, из Каунаса - Ryanair", – сказал Василяускас.
Авиакомпания Norwegian Air Shuttle планировала, что с августа 2023 г. будет летать из Вильнюса в Копенгаген (три рейса в неделю).
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