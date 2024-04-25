Осталось совсем немного времени до конца декларирования доходов: часто задаваемые вопросы

Должен ли я также декларировать нулевой доход от индивидуальной деятельности (IDV)?
Да, все жители, зарегистрировавшие индивидуальную деятельность (сертификат или лицензия на ведение бизнеса) в предыдущем году, должны подать декларацию о доходах до 2 мая, даже если они не получили никакого дохода от этой деятельности. В этом случае просто укажите "0" в строке "Доходы".
Я заявил о переплате по подоходному налогу - когда я его получу?
Возврат налога производится налоговой инспекцией до 31 июля. Списки на возврат составляются в произвольном порядке, независимо от даты подачи декларации. Возврат производится после того, как житель подал или пересмотрел все необходимые декларации о подоходном налоге за предыдущий год, а также, если применимо, декларацию о налоге на имущество.
Смогу ли я по-прежнему направить часть своего подоходного налога на благотворительность?
Да, до 2 мая вы еще можете подать заявку на получение части GPM на пожертвования. Благополучателям и творческим работникам можно выделить до 1,2% от своего подоходного налога. Политическим организациям, профсоюзам или ассоциациям - до 0,6%. Если резидент обязан декларировать доходы, декларация о доходах должна быть подана до 2 мая, чтобы требование о выплате пожертвования было удовлетворено.
Как декларировать доход от сдачи недвижимости в аренду?
Если недвижимость сдается в аренду на основании лицензии на ведение бизнеса, фиксированный подоходный налог уплачивается сразу, но доход должен быть декларирован до 2 мая, как и все остальные доходы от индивидуальной деятельности - даже нулевой доход. Как только доход резидента от этой деятельности превысит порог в 45 000 евро, превышение облагается налогом по ставке 15%. Если лицензия на ведение бизнеса не была приобретена, доход должен быть декларирован в декларации о доходах. В этом случае доход также облагается налогом по ставке 15% (в некоторых случаях 20%). Расчетная сумма подоходного налога, также должна быть уплачена до истечения срока декларирования дохода.
Следует отметить, что резиденты, сдающие свою недвижимость в аренду компаниям или индивидуальным предпринимателям, не должны платить подоходный налог, поскольку такой доход классифицируется как доход класса А, с которого налог рассчитывается, удерживается и уплачивается арендатором.
Почему я должен подавать декларацию об имуществе?
До 2 мая ежегодную декларацию о личном (семейном) имуществе (форма FR0001) должны подать через систему электронного декларирования (вместе с декларацией о доходах) лица, которые обязаны это сделать в связи с исполнением своих обязанностей в 2023 году или после вступления в должность в 2024 году, например: политики, государственные служащие, директора и заместители директоров бюджетных и государственных учреждений, муниципалитетов, государственных предприятий, судьи, нотариусы и другие лица и члены их семей. Более подробная информация доступна здесь.
Декларировать можно дистанционно, с помощью актуальной информации на сайте Налоговой инспекции и Youtube, а также телефонных консультаций.