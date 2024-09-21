Основательница Monte Pacis Индра Раманаускене: как женщина, не употреблявшая алкоголь, стала первым сомелье в Литве

Индра выбрала свою профессию и рассказала, почему жизнь привела ее даже в область медицины. В программе И. Раманаускене также вспомнила высказывание монахини: „Случай – это псевдоним Бога“. По ее словам, все происходит по воле Божией.
Для интервью И. Раманаускене пригласила меня в особое место – зал основателей Monte Pacis. В этом месте внимание привлекли портреты деятеля Великого княжества Литовского Христофора Сигизмунда Паца и его жены Кларе Изабелле де Мэйли и особый камин.
Секреты Индры: от успешной карьеры до семейных правил
Индра – первая женщина в Литве, получившая диплом сомелье. Позже она также училась во Франции, в городе Бордо. В программе TV3 „Pasaulis pagal moteris“ женщина рассказала, какое вино, которое она пробовала, было самым вкусным.
Однако больше всего зрителей удивил другой факт. „Алкоголь не употребляла— пиво не люблю и крепкие напитки вообще не пью. Поэтому, когда мои родственники узнали, чему я собираюсь учиться, они вообще не поняли, где я и где вино. Но когда ты горишь желанием, ищешь и транслируешь, что тебе это нужно, приходят возможности и люди - маршруты выстраиваются сами собой“, - начала рассказывать интригующую историю Индра. Недавно руководимый ею ресторан Monte Pacis вошел в гид Michelin. Индра рассказала, что это не только приносит много радости, но и заставляет еще больше гордиться своей командой. Впрочем, это не должно удивлять – гостиничный комплекс посетила не одна знаменитость со всего мира. Первым знаменитым гостем здесь стал один из самых известных британских бизнесменов, миллиардер сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон. А также актриса Хеллен Миллер останавливалась в этом впечатляющем месте.
Индра также рассказала о своей личной жизни и раскрыла историю знакомства с мужем Альгирдасом. Для них обоих это второй брак, и на сегодняшний день они вместе уже два десятилетия.
„Это был правильное пересечение и решение. Мы одновременно похожи и разные. Быть вместе 24 часа в сутки — это дело бизнеса, но у нас есть правило — минимизируем дома разговоры о работе“, — рассказала Индра. В упомянутом гостиничном комплексе также работают дочери Индры и Альгирдаса. Старшая этим летом управляла рестораном, а младшая, которой 20 лет, работала официанткой.