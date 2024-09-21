Основательница Monte Pacis Индра Раманаускене: как женщина, не употреблявшая алкоголь, стала первым сомелье в Литве

Однако больше всего зрителей удивил другой факт. „Алкоголь не употребляла— пиво не люблю и крепкие напитки вообще не пью. Поэтому, когда мои родственники узнали, чему я собираюсь учиться, они вообще не поняли, где я и где вино. Но когда ты горишь желанием, ищешь и транслируешь, что тебе это нужно, приходят возможности и люди - маршруты выстраиваются сами собой“, - начала рассказывать интригующую историю Индра. Недавно руководимый ею ресторан Monte Pacis вошел в гид Michelin. Индра рассказала, что это не только приносит много радости, но и заставляет еще больше гордиться своей командой. Впрочем, это не должно удивлять – гостиничный комплекс посетила не одна знаменитость со всего мира. Первым знаменитым гостем здесь стал один из самых известных британских бизнесменов, миллиардер сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон. А также актриса Хеллен Миллер останавливалась в этом впечатляющем месте.