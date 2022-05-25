Ощущается нехватка стеклянной тары, жителей просят сдавать бутылки

Компания указала, что сейчас пиво активнее разливают в жестяные банки, жителей просят сдавать тару, не удерживая ее дома.

Представитель компании Миндаугас Чижаускас сказал, что такая ситуация сложилась в силу изменения геополитической ситуации.

"Мы обычно покупаем тару заранее, но с началом войны мы прекратили все связи с агрессором, поэтому часть тары уже не получаем. Ситуация могла быть критической, если бы не решение прекратить торговлю с Россией и Беларусью, мы сейчас разливаем пиво в жестяные банки, предназначавшиеся для этих рынков. Так мы погашаем недостаток в Литве", – сказал он.

Чижаускас заметил, что в крупных точках торговли остановили продажи безалкогольного пива в стеклянной таре – поскольку не все бутылки возвращают, может появиться нехватка и в этой таре.

"Мы заметили, что жители такую тару возвращают не сразу, удерживают ее у себя дома. Поэтому мы обращаемся к тем, кто держит дома пустую тару, просьба, сдавайте ее. Если мы хотим, чтобы на прилавках была продукция в стеклянной таре, надо ускорить ее возвращение", – сказал представитель компании.

Чижаускас сказал, что компания надеется найти нового поставщика тары.

"Проблема в том, что мощностей не хватает у всех производителей стеклянной тары в Европе, не только у литовских, поскольку немало тары из России везли и в Европу. Этим летом обеспечить необходимое количество бутылок обеспечить уже не получится. Мы делаем все возможное, чтобы она изменилась хотя бы к концу летнего сезона – мы ведем переговоры с производителями стеклотары в Литве и других странах Балтии.

Невозможно получить и дополнительные жестяные банки, но нас спасает необычное решение – мы переориентировали жестянки, предназначенные для экспорта. Конечно, после подорожания алюминия мы платим за банки больше, но сегодня это, наверное, единственное решение для амортизации вызовов, появившихся на рынке", – сказал Чижаускас.