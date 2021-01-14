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Пандемия коронавируса сократила число полетов в воздушном пространстве Литвы на 54% до 125,2 тыс,. сообщает компания управления полетами Oro navigacija. Прорыва в 2021 году компания не ожидает.
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
© Vilniaus oro uostas

Наиболее заметное сокращение полетов в Литве отмечалось в апреле, мае и июне.

"И все же нужно порадоваться, что сокращение числа полетов в воздушном пространстве Литвы - одно из наименее заметных среди европейских государств", - сказал для пресс-релиза глава предприятия Марюс Белюнас.

М. Белюнас не прогнозирует в этом году стремительного восстановления сектора. По его словам, несмотря на начало вакцинация от COVID-19, ограничения на путешествия могут затянуться, а это не позволит авиационному сектору в скором времени выйти на уровень числа полетов 2019 года.

Согласно прогнозам Eurocontrol, уровень числа полетов 2019 года авиасектор Европы достигнет только в 2024-2026 годах.

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