Наиболее заметное сокращение полетов в Литве отмечалось в апреле, мае и июне.
"И все же нужно порадоваться, что сокращение числа полетов в воздушном пространстве Литвы - одно из наименее заметных среди европейских государств", - сказал для пресс-релиза глава предприятия Марюс Белюнас.
М. Белюнас не прогнозирует в этом году стремительного восстановления сектора. По его словам, несмотря на начало вакцинация от COVID-19, ограничения на путешествия могут затянуться, а это не позволит авиационному сектору в скором времени выйти на уровень числа полетов 2019 года.
Согласно прогнозам Eurocontrol, уровень числа полетов 2019 года авиасектор Европы достигнет только в 2024-2026 годах.
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