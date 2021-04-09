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В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, количество рейсов в Литве снизилось на 52% – в этом году обслужено 23,6 тыс. рейсов, а в прошлом году – 49,2 тыс., сообщила в пятницу компания управления полетами Oro navigacija.
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
© Martynas Jaugelavičius

По словам временного руководителя управляющей полетами компании Oro navigacija Редвиты Четкаускене, начинающийся в конце марта летний летный сезон позволяет надеяться на увеличение потоков.

"Радуют позитивные тенденции одного из основных пользователей воздушным пространством Литвы - компании Lufthansa. Если также будет и с Finnair и Airbaltic, то количество транзитных рейсов через Литву значительно вырастет", – сказала Р. Четкаускенее.

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В первом квартале этого года количество транзитных рейсов через Литву сократилось на 48% до 19,1 тыс. Чаще всего летали самолеты "Аэрофлота" (1,4 тыс. рейсов), Rossiya Airlines (901) и Ural Airlines (878).

В четверку лидеров входят авиакомпании Airbaltic (453 рейса), LOT (369 рейсов), Wizzair (320) и Ryanair (261 рейс).

Наиболее популярным направлением из Вильнюса были Рига (обслужены 165 рейсов), Минск (153) и Лондон (138).

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