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Контролируемая польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva, являющаяся единственным нефтепереработчиком в Балтийских странах, подписала договор с лондонской энергокомпанией Petrofac Ltd. об установке оборудования глубинной переработки нефти на Мажейкяйском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Orlen
Orlen
© Reuters / Scanpix

Совокупная сумма инвестиций достигнет 641 млн евро, сообщила компания через Варшавскую фондовую биржу.

Работы планируется завершить до конца 2024 года. Пока это крупнейшая инвестиция Orlen в Литве.

"Предложение Petrofac на конкурсе оказалось лучшим. По подсчетам Orlen, после реализации инвестиции прибыль EBITDA от деятельности Orlen Lietuva ежегодно будет увеличиваться приблизительно на 68 млн евро", – говорится в сообщении.

Выбор подрядчика проверяла Правительственная Комиссия по контролю над сделками стратегических компаний.

Пока это крупнейший инвестпроект польской Orlen за всю историю ее деятельности в Литве с 2006 года. Он повысит прибыльность Мажейкяйского НПЗ и внесет вклад в укрепление региональной безопасности.

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