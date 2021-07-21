"Опыт открытия в Литве оказался крайне позитивным": белорусский IT-бренд с мировым именем учредил офис в Вильнюсе

Безусловно, далеко не все из них готовы открыто говорить, что причиной переезда стала политика и аномально жесткая реакция властей на требования сотен тысяч граждан аннулировать результаты выборов, но факт остается фактом – исход белорусских айтишников, начавшийся в августе 2020 года, – это реальность, которую нельзя оспорить. С каждым днем количество "релокантов" растет, с каждым месяцем все больше компаний уезжают, учреждают фирмы за границей или переводят ключевых сотрудников в офисы за рубежом. В Вильнюсе за последний год число новых игроков в области IT-индустрии возросло в разы.

Когда в офисы известных белорусских компаний постучались силовики, многие участники рынка восприняли это как сигнал. Получилось, что власти Беларуси сами подставили себе подножку: пока не был запущен маховик репрессий, IT-индустрия занимала третье место в республике по количеству вакансий, а доля этого сектора создавала около 8% ВВП. Что происходит сейчас? Деловая среда стремительно ухудшается, а страна живет в условиях правового дефолта. Между тем соседи – Польша, Украина, Россия и страны Балтии – стали ключевыми бенефициарами описываемых событий.

Литва сработала оперативно: когда перспективный бизнес столкнулся с угрозой, литовское правительство оперативно заявило о стремлении помочь и создать все условия для переезда или открытия филиалов белорусских IT-компаний. На отечественном рынке появились десятки новых игроков, которые не только перевозят сюда своих специалистов, но и активно предлагают устраиваться на работу местным. В республике уже обосновались такие бренды, как EPAM Systems, Cortlex, Asterman, EssentOptics, Belka Games, Coherent Solutions, Godel Technologies, Wannaby, гиганты с мировым именем – Intransition и Wargaming и другие.

Кроме того, в ноябре прошлого года в Вильнюсе открылся офис и центр разработки создателя приложения с мировым именем Flo Health, основанный братьями Юрием и Дмитрием Гурскими. Приложение Flo помогает женщинам следить за репродуктивным здоровьем при помощи технологий искусственного интеллекта. Сервис объединяет календарь менструальных циклов, публикации на тему здоровья и сообщество для анонимного обсуждения здоровья и образа жизни. Ежемесячная аудитория Flo составляет 27 млн пользователей. Сервис зарабатывает на платных подписках, которые дают доступ ко всем функциям программки. С момента основания в 2015 году компания получила около 20,5 млн долларов инвестиций.

Сколько человек сейчас работает в офисе Flo Health в Вильнюсе, откуда приезжают специалисты, будет ли компания расширяться и сложно ли было белорусскому бренду учредить предприятие в Литве? На эти и другие вопросы нам ответила директор по бренду и коммуникации Flo Health Екатерина Романовская.

– Расскажите, пожалуйста, с чем было связано решение основать филиал в Вильнюсе? Повлияли ли на это политические события в Беларуси?

— На решение открыть офис в Литве повлияла пандемия, которая, как ни удивительно, дала нам больше свободы: локдаун показал, что мы можем эффективно работать как распределенная команда, а значит, можем нанимать лучшие таланты в разных странах. С 2020 года были открыты хабы в Вильнюсе, Лондоне и Амстердаме, мы стали активнее развивать офис в Сан-Франциско.

Политические события в Беларуси несколько ускорили этот процесс, однако планы по развитию офисов в Европе существовали и ранее.

Рост компании и открытие офисов в других странах — это стратегический и необходимый этап в развитии компании. Учитывая, что приложение скачали уже 190 млн раз во всем мире, и Flo пользуются, к примеру, 12% женщин только в США, нам критически важно иметь экспертизу, специфичную для западного рынка, и тем самым повысить устойчивость компании. К слову, в Литве приложение скачали 236 000 раз, а MAU (monthly active users, те, кто использует приложение ежемесячно) составляет 73 000 пользователей.

– В каких странах на данный момент представлен ваш бренд?

— На данный момент Flo открыла хабы в пяти странах: Великобритания (в Лондоне находится HQ), США, Литва, Нидерланды и Беларусь.

– Говоря о развитии в Литве, почему выбор пал именно на нашу страну – в чем ее преимущества перед другими?

— Мы увидели множество плюсов в том, чтобы открыть офис в Литве. Главный критерий при выборе новой локации для нас — это уровень развития IT-индустрии в стране. В Литве много талантливых и опытных специалистов, а благодаря текущему благоприятному бизнес-климату постепенно идет процесс возвращения в страну тех, кто работал в других странах и получил крутой международный опыт. Это значит, что у нас есть возможность построить в Литве очень сильную и подготовленную с точки зрения навыков команду.

Добавьте сюда близость к Беларуси, где находится наш крупнейший хаб, достаточно близкий склад ума, прозрачность и простота процессов релокации для сотрудников, членство в ЕС и здоровый инвестиционный климат, государственная поддержка технологических бизнесов – все это сделало Литву для нас крайне привлекательной для открытия здесь офиса.

– Тяжело ли компании с белорусскими корнями было учреждать предприятие в Литве с точки зрения процедур и переговоров с госведомствами?

— Наш опыт открытия офиса в Литве оказался крайне позитивным: на каждом этапе мы получали нужную информацию и поддержку, и особенно нам помогали сотрудники госагентства Invest Lithuania. Они не только помогли нам наладить бизнес-процессы, но даже консультировали нас по вопросам найма сотрудников.

Сейчас наша главная задача — работать над узнаваемостью бренда Flo как нанимателя в стране, знакомиться с локальными сообществами и выстраивать с ними доверительные отношения. И, конечно, создавать команду высококлассных специалистов, в первую очередь, в инжиниринге, которые не боятся амбициозных задач и хотят работать над продуктом мирового уровня.

– Сколько людей на данный момент работает на компанию в Вильнюсе?

— Сейчас команда в Вильнюсе состоит из 29 специалистов.

– Планируете ли вы увеличивать это число?

– Планируется, что к концу года офис вырастет до 60 человек, а к концу 2023 года – до 150.

– Из каких стран в вильнюсский офис прибыли сотрудники?

— Из Беларуси, Украины и России.

– Сталкивались ли вы с проблемами при трудоустройстве лиц из третьих стран (СНГ, Восточное партнерство)?

— В целом миграционные процессы в Литве очень прозрачные и понятные: мы без проблем смогли перевезти сотрудников из всех стран, для белорусов процесс чуть проще, но в целом все было комфортно. Также релокационные процессы продолжают улучшаться, что дает нам возможность нанимать людей, включать их в работу и адаптировать в Литве все быстрее.

– IT-рынок в Литве развивается довольно быстро. Какие льготы и особенные дивиденды, если такие есть, ваша компания предлагает литовским сотрудникам?

— Наша первоочередная задача — чтобы каждый сотрудник, вне зависимости от локации, чувствовал себя частью большой интернациональной команды, поэтому мы стараемся унифицировать пакет "бенефитов", то есть льгот, корректируя его под национальные особенности.

Ежемесячно сотруднику предоставляется определенная сумма (social money), которую можно потратить на спортивные активности, обучение (к примеру, у нас действует отдельная программа для изучения английского языка, сотрудник может или к ней присоединиться, или компенсировать обучение, которое найдет самостоятельно), или страховку для родственников. Но, пожалуй, одна из уникальных опций — это то, что мы даем каждому сотруднику так называемые опционы, которые начисляются по итогам ежегодного ревью. При выходе компании на IPO либо совершении EXIT (продажи компании) сотрудник может их реализовать. Также в компании практикуется процедура buyback, когда мы предлагаем сотрудникам выкупить их опционы обратно.

– Известно, что Flo Health славится своей социально-ориентированной политикой. В частности, я уже наслышан, что в конце июня вы анонсировали новую политику касательно отпуска по уходу за ребенком. Поведайте об этом подробнее.

— Спасибо за вопрос! Введение политики отпусков по уходу за ребенком — это важный шаг, который на деле показывает, как для нас важно сохранять наши ценные кадры и поддерживать сотрудников на разных этапах их жизни. В рамках политики компания сохраняет полную заработную плату для молодых мам в течение шести месяцев, а также предоставляет один полностью оплачиваемый месяц отпуска для молодых отцов.

Такие условия распространяются также и на сотрудников, которые решают стать приемными родителями. При этом стаж работы в компании и локация значения не имеют.

Кроме того, компания поддержит тех, кто столкнулся с потерей ребенка во время беременности: сотрудники могут взять две недели полностью оплачиваемого отпуска, а также оплачиваемый time off в случае, если в рабочее время нужно посетить врача или сопровождать своего партнера. По договоренности со своим руководителем сотрудник может выбрать сокращенный или гибкий график, возвращаться к работе постепенно – столько, сколько нужно для того, чтобы восстановиться после утраты. Для нас самое главное в этой трудной ситуации — быть максимально деликатными.