Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла почти в 3 раза

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе выросло до 8 298 ГВтч, немного увеличилось и производство – до 8 298 ГВтч.

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы , остались на том же уровне, что и на предыдущей неделе. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч при фиксации ее на 6 месяцев.

Рост цен на электроэнергию наблюдался и в других европейских странах: в Польше средненедельная цена достигла 92,56 евро/МВтч, в Германии – 70,93 евро/МВтч, в Австрии – 67,97 евро/МВтч.

Несмотря на то, что в прошлый понедельник почасовые цены в странах Балтии ночью достигли отрицательного уровня, позже они выросли.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю выросло на 4 проц. и составило 506 ГВтч. По сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в Литве выросло на 3 проц. – до 225 ГВтч, в Латвии оно сократилось на 1 проц. до 118 ГВтч, в Эстонии – выросло 11 проц. до 163 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 12 проц. и составил 362 ГВтч. В Литве было произведено на 26 проц. меньше электроэнергии, чем на предыдущей неделе, – 125 ГВтч, производство в Латвии упало на 7 проц. до 161 ГВтч, в Эстонии, наоборот, оно выросло на 5 проц. – до 76 ГВтч.