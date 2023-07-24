Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 4%

Сообщается, что цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на уровне предыдущей недели. Минимальная фиксированная цена, которую предложил Elektrum Lietuva, составила 20,99 цента/кВт-ч с фиксацией на 5 месяцев.
На прошлой неделе средняя цена на бирже Nord Pool упала на 40% до 23,49 евро/МВтч.
"На цены на электроэнергию в странах Балтии повлиял рост цен на топливо, а также 10-процентное снижение производства солнечной и гидроэлектроэнергии, несмотря 65-процентное повышение производства ветровой энергии по сравнению с предыдущей неделей. Между тем снижение биржевых цен Nord Pool в основном было вызвано количеством осадков, превышающим сезонную норму, в странах Северной Европы, что положительно сказалось на притоке воды и уровне наполнения водохранилищ в странах Северной Европы, хотя оно и продолжало оставаться ниже нормы", — говорит руководитель отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.
Следует отметить, что потребление электроэнергии в регионе Nord Pool несколько сократилось и составило 5 913 ГВтч, объемы производства незначительно выросли до 6 867 ГВтч.
Совокупный объем общего производства электроэнергии в странах Балтии вырос на прошлой неделе на 7% до 191 ГВтч. В Литве произведено на 11% электроэнергии больше, 99 ГВтч, в Латвии – на 29% больше, 29 ГВтч, и только в Эстонии производство сократилось на 5% до 63 ГВтч.
В течение недели все три страны Балтии в совокупности произвели 44% требуемого им количества электроэнергии. 49 проц. необходимого стране количества электроэнергии произведено в Литве, 27% в Латвии и 50% в Эстонии.