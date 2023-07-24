Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 4%

"На цены на электроэнергию в странах Балтии повлиял рост цен на топливо, а также 10-процентное снижение производства солнечной и гидроэлектроэнергии, несмотря 65-процентное повышение производства ветровой энергии по сравнению с предыдущей неделей. Между тем снижение биржевых цен Nord Pool в основном было вызвано количеством осадков, превышающим сезонную норму, в странах Северной Европы, что положительно сказалось на притоке воды и уровне наполнения водохранилищ в странах Северной Европы, хотя оно и продолжало оставаться ниже нормы", — говорит руководитель отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.