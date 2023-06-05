Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю упала на 12%

По словам руководителя Отдела бизнес-решений Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса, на разницу в ценах в странах Балтии по-прежнему влияли ограничения трансграничных пропускных способностей между Эстонией и Латвией.

"(...) На снижение цен на электроэнергию в странах Балтии повлияло увеличившееся производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии в регионе – производство ветряных электростанций выросло на 85 проц., а производство солнечной энергии – на 10 проц. по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, на цены повлияло и 13-процентное увеличение потока электроэнергии из шведской торговой зоны SE4, хотя потоки из Финляндии сократились на 5 проц.", — говорит руководитель Отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

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При этом средняя цена на Nord Pool на прошлой неделе выросла на 60 проц. – до 20,86 евро/МВтч. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool выросло до 6 559 ГВтч, отмечено и незначительное увеличение производства – до 7 066 ГВтч.

В Балтийских странах потребление электроэнергии за неделю выросло на 1 проц. и достигло 456 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве и Латвии не изменилось и соответственно составило 202 ГВтч и 111 ГВтч, потребление электроэнергии в Эстонии выросло 4 проц. – до 143 ГВтч.

Между тем совокупный объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 9 проц. – до 238 ГВтч. В Литве произведено на 25 проц. электроэнергии больше, чем на предыдущей неделе – 102 ГВтч, в Латвии – на 16 проц. меньше – 40 ГВтч, в Эстонии производство увеличилось на 8 проц. – до 102 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии в совокупности произвели 52 проц. необходимого им количества электроэнергии. В Литве произведено 50 проц., в Латвии – 36 проц., в Эстонии – 67 проц. необходимой стране электроэнергии.