Опрос: только четверть жителей Литвы поддержала бы покупку энергоресурсов у России и Беларуси

Покупку энергоресурсов в России и Беларуси, даже если это снизит цены на услуги, не одобряют 47 проц. опрошенных. Респонденты утверждают, что неприлично покупать ресурсы у стран, которые осуществляют военную агрессию в Украине.
25 проц. опрошенных были бы склонны одобрить такое решение государства. По словам этих респондентов, разумно покупать энергетические ресурсы там, где они дешевле.
Покупку энергетических ресурсов в России и Беларуси ни одобряют, ни не одобряют 28 проц. опрошенных.
Поддержку такому решению чаще высказали мужчины, люди среднего и старшего возраста, респонденты с меньшими доходами, жители районных центров и сельских местностей.
Неодобрение – респонденты в возрасте 26-35 лет, имеющие высшее образование, более высокие доходы и проживающие в крупных городах.
После того как Россия начала войну в Украине, Литва отказалась от энергоресурсов страны-агрессора. Российская электроэнергия не импортируется в Литву со второй половины мая, после того как оператор биржи электроэнергии Nord Pool прекратил ею торговать.
В то время импорт российского газа в газотранспортную систему Литвы и Клайпедский терминал сжиженного природного газа в конце июня был запрещен Сеймом, принявшим поправки к Закону о природном газе.
Единственный импортер нефти в Литве Orlen Lietuva также отказался от импорта российской нефти весной этого года.
В опросе, проведенном 18-28 октября, участвовали жители страны в возрасте 18-75 лет. Было опрошено 1 009 респондентов, применялся метод квотного отбора.
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