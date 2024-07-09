Опрос: среди жителей стран Балтии литовцы меньше всего жалуются на инфляцию

По данным опроса, 41 проц. литовцев не ощущает никаких изменений в своей покупательной способности, повышение цен сократило финансовые возможности для 31 проц. респондентов в Литве, а также 39 проц. в Латвии и 53 проц. в Эстонии.
Большинство респондентов в каждой из стран Балтии говорят, что все еще высокие процентные ставки по кредитам не повлияли на их финансы. Наибольшая доля тех, кто так считает, в Латвии – 53 проц., Литве – 52 проц. и Эстонии – 47 проц.
Наиболее оптимистичны в отношении роста зарплат также жители Литвы – 31 проц. респондентов считает, что их зарплаты вырастут в ближайшие 12 месяцев, в этом убеждены 28 проц. жителей Латвии и 23 проц. в Эстонии.
Большинство респондентов в Литве (47 проц.), планирующих потратить деньги на крупные покупки в ближайшие 12 месяцев, выделили планы на ремонт дома и приобретение новой бытовой техники, а также путешествия (32 проц.).
„Почти десятая часть (7 проц.) жителей Литвы, принявших участие в опросе, планируют купить жилье. Вполне вероятно, что восстанавливающаяся покупательная способность и ожидания дальнейшего снижения базовых процентных ставок в еврозоне вскоре могут расшатать активность литовского рынка недвижимости“, - говорит член правления банка Citadele Рута Эжерскене.
Она подчеркивает тенденцию: среди жителей, которые намерены увеличить расходы на крупные покупки, более 75 проц. намерены финансировать эти расходы за счет своих сбережений.
Хотя большинство из них планируют совершать крупные покупки из своих сбережений, 58 проц. опрошенных литовцев смогут прожить без дополнительных финансовых средств лишь до полугода. Более 6 месяцев – 19 проц. литовцев.
Это самая большая доля жителей в странах Балтии – прожить столько времени без дополнительных финансовых источников смогли бы 15 проц. эстонцев и латвийцев.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в мае 2024 года провело исследовательское агентство Norstat. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.