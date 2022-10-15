Опрос показал, как литовский мелкий и средний бизнес оценивает этот год

Наиболее позитивно настроены литовцы (41 проц.), самые сдержанные – латвийцы (36 проц.).
„Опрос, проведенный в конце сентября, показывает, что мелкий бизнес этом году расширение уже не планирует. Так на вопрос о планах развития ответили более 61 проц. опрошенных. Наиболее осторожно были настроены эстонцы – расширение в этом году не планировали 67 проц., литовцы были настроены более оптимистично – расширяться не планируют 55 проц. опрошенных“, – говорится в сообщении.
На вопрос о причинах приостановки расширения предприниматели назвали рост инфляции, энергоцены, войну в Украине и пандемию COVID-19.
Руководители мелких и средних предприятий утверждают также, что война в Украине не оказала большого влияния на их бизнес. Почти 39 проц. респондентов не ощутили значительного влияния.
Большие оптимисты в этом вопросе эстонцы и латвийцы (44 и 43 проц.), литовцы настроены умереннее – влияния не почувствовали 29 проц. предпринимателей, говорится в сообщении для печати.
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