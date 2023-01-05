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Перед началом зимы 35 проц. жителей страны указали, что ожидают сильного негативного влияния на свои финансы. Такие данные выявил опрос общественного мнения, проведенный по заказу KOG Institutas. Однако еще большая часть жителей (66 проц.) считала, что еще более плохое материальное положение ждет не их самих, а других жителей страны, говорится в пресс-релизе.
Опрос показал, как инфляция и повышение процентных ставок повлияли на жителей Литвы
© DELFI / Karolina Pansevič

Как отметила руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене, рост цен и процентной ставки по кредитам в бюджетах некоторых жителей вызвали напряженность. По данным Центробанка Литвы, в третьем квартале прошлого года сумма просроченной задолженности получателей потребительских кредитов, когда платеж задерживался более чем на 90 дней подряд, была почти 20 проц. больше, чем за тот же период 2021 г.

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Однако, по словам финансового эксперта, общая ситуация остается достаточно стабильной.

"Несмотря на финансовые опасения и неопределенность, в конце прошлого года жители не слишком ограничивали свои потребности. Даже наоборот, в "черную пятницу" траты в интернет-магазинах были на 21 проц. выше, чем в 2021 г., свидетельствуют данным "Swedbank". Жители также не были склонны существенно сокращать свои расходы на Рождество – на праздничный стол жители планировали потратить на 17 проц. больше, чем годом ранее, а бюджет на подарки сократился всего на 4,5 проц.", – сказала Ю. Цвиликене.

Кроме того, как показывают данные Swedbank, все больше литовцев инвестируют свои сбережения – число инвестирующих клиентов в прошлом году увеличилось на четверть, отмечается в сообщении.

Однако, как отмечает Ю. Цвиликене, хотя инфляция снижается уже три месяца подряд, более резкое снижение прогнозируется только в середине этого года. Для жителей с жилищными кредитами финансовая напряженность поддерживается ростом процентных ставок по кредитам, поэтому необходимость тщательно планировать свои финансы сохраняется.

В ходе исследования было опрошено 505 респондентов. Результаты исследования представляют мнения и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 64 лет.

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