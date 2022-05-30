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После того, как инфляция в Литве достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, свои расходы вынуждены были ограничить до 50% населения страны, а пожилые люди вынуждены экономить и на еде. Между тем, одна пятая часть населения не изменила своих потребительских привычек из-за повышения цен, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus по заказу агентства BNS.
Pinigai
Pinigai
© DELFI / Julius Kalinskas

Согласно опросу, расходы на продукты питания ограничивают 40% респондентов, на отдых и развлечения - 49,5%, на отпуск и путешествия - 47,5%, на вещи - 46,3%, а расходы 23,2% опрошенных инфляция не ограничила.

Расходы на продукты питания в наибольшей степени ограничили безработные (58%) и те, у кого доход семьи составляет до 350 евро в месяц на одного члена семьи (55,3%).

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Каждый третий респондент в возрасте от 18 до 39 лет говорит, что инфляция не повлияла на его расходы - реже экономил на еде, отдыхе, поездках и вещах.

12-18 мая Vilmorus провел репрезентативный опрос населения, в котором принял участие 1001 взрослый житель Литвы в 24 городах и 40 сельских местностях. Максимальная погрешность опроса составляет 10%.

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