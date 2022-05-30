Согласно опросу, расходы на продукты питания ограничивают 40% респондентов, на отдых и развлечения - 49,5%, на отпуск и путешествия - 47,5%, на вещи - 46,3%, а расходы 23,2% опрошенных инфляция не ограничила.

Расходы на продукты питания в наибольшей степени ограничили безработные (58%) и те, у кого доход семьи составляет до 350 евро в месяц на одного члена семьи (55,3%).

Каждый третий респондент в возрасте от 18 до 39 лет говорит, что инфляция не повлияла на его расходы - реже экономил на еде, отдыхе, поездках и вещах.

12-18 мая Vilmorus провел репрезентативный опрос населения, в котором принял участие 1001 взрослый житель Литвы в 24 городах и 40 сельских местностях. Максимальная погрешность опроса составляет 10%.