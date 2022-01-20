Опрос: больше 60% жителей крупных городов Литвы переехали бы в сельские регионы

32% опрошенных жителей больших городов с удовольствием перебрались бы жить в сельские регионы, но в тоже время четвёртая часть выбрала бы жить в каком-то маленьком городе, но 13 % - вблизи моря.

"Хотя столицы стран Балтии до сих пор являются крупнейшими центрами бизнеса, образования и культуры, все больше наблюдается желание жителей переехать. Как показывает опрос, возможность жить ближе к природе оценили бы и жители других крупных городов. Опрошенные в Литве скорее, чем в остальных странах Балтии, выбрали бы близость столицы, жители Латвии – жизнь в городке или в деревне, а жители Эстонии – близость моря. Так как предложение жилья в Риге сейчас ограничено, а цены на недвижимость выросли, жители охотно пользуются возможностью если не совсем переехать в деревню, то приобрести там второе жилье", – указывает Каспар Саусайс, эксперт Luminor по жилищному кредитованию.

Главная причина, по которой жители Балтии хотели бы жить за пределами крупных городов, – это близость природы и более зеленая окружающая среда. Больше всех это оценили бы жители Латвии (80%) и Эстонии (78%), а в Литве жить ближе к природе было бы важно 69% опрошенных. В качестве второй важнейшей причины переехать из города опрошенные в Латвии упоминали возможность жить в большем доме (47%), а в Литве (57%) и Эстонии (52%) – возможность заниматься садом. Значительными преимуществами жизни за городом жители Балтии считают и возможность свободнее передвигаться и удобно размещать автомобиль, в целом более дешевый быт и возможность держать домашних животных.

Из тех опрошенных жителей Балтии, кто не рассматривает возможность переезда из столицы или крупного города, большая часть в качестве главной причины упоминает удовлетворенность нынешним местом жительства. В качестве важных причин также указаны ограниченные финансовые возможности, сомнения в возможностях работы в регионах или то, что специфика работы не допускает возможности работать удаленно.