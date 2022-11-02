Опрос банка: малый бизнес стран Балтии продолжает поддерживать Украину – лидируют литовцы

Опрос малого и среднего бизнеса, проведенный в третьем квартале текущего года, показывает, что за 8 месяцев после начала войны действия предпринимателей существенно не изменились. 32 проц. предпринимателей трех стран Балтии указывают, что жертвовали деньги или продукты питания на благотворительность, неправительственным организациям. Это почти на 2 проц. больше, чем указали предприниматели в ходе опроса во втором квартале этого года.

"Лидерами в этой области остаются литовцы – жертвовали 35 проц. опрошенных, чуть реже благотворительностью занимались латыши и эстонцы – в обеих странах по 30 проц. предпринимателей указали, что оказывали поддержку", - говорится в сообщении.

Примерно такое же количество предпринимателей указывает и другие формы помощи и поддержки. 13 проц. малых и средних предпринимателей указывают, что оказывают услуги беженцам (в прошлом квартале это число составляло 14 проц.), беженцев трудоустроили почти 13 проц. предпринимателей (было 17 проц.).

Почти 12 проц. указывают, что оказывают поддержку сотрудникам – предоставляют выходной день желающим стать волонтерами. В прошлом квартале таких предпринимателей было на 1 проц. меньше.

"Объем поддержки реально не меняется, и это показывает, что люди продолжают поддерживать страдающих или пострадавших от войны. Малые и средние предприниматели являются наиболее уязвимой частью бизнеса, и действительно радует, что они все еще находят способы внести свой вклад в помощь даже спустя восемь месяцев после начала войны", - прокомментировал глава Отдела по работе с бизнес-клиентами банка Luminor Витис Жегужаускас.

Предприниматели, принявшие участие в опросе, также указывают, что три месяца спустя они испытали очень похожие последствия войны в Украине. 38 проц. указывают, что не испытали никакого воздействия (в прошлом квартале таких было почти 37 проц.), 35 проц. указывают на негативное влияние (было 32 проц.). Меньше всего военные действия повлияли на эстонских предпринимателей – 44 проц. утверждают, что не испытывают более явного воздействия, литовцы наиболее чувствительны к последствиям военных действий – всего 29 проц. утверждают, что не испытывают никакого воздействия.

Исследование в конце сентября по заказу банка Luminor было проведено исследовательской компанией Norstat. Было опрошено 780 руководителей и менеджеров малых и средних предприятий в трех странах Балтии.